Austrian Airlines временно будет летать в Запорожье вместо Днепра

Пассажирам, которые купили билеты на рейсы из Днепра на период их приостановки, Austrian Airlines намерена предложить перебронирование на альтернативные рейсы.

Austrian Airlines с 12 по 25 мая включительно временно начнет летать на маршруте Запорожье-Вена. Одновременно с этим авиаперевозчик приостановит выполнение рейсов Днепр-Вена на указанный период.

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В авиакомпании avianews.com подобную ситуацию объяснили проведением ремонтных ремонт в аэропорту Днепра.

Пассажирам, которые купили билеты на рейсы из Днепра на период их приостановки, Austrian Airlines намерена предложить перебронирование на альтернативные рейсы из Запорожья или Киева.

Издание направило запросы в МАУ и «Розу Ветров», которые вместе с Austrian Airlines являются ключевыми авиаперевозчиками в Днепре, с просьбой разъяснить полетную программу на время проведения работ.

В «Розе Ветров» avianews.com рассказали, что получили от аэропорта уведомление о проведении ремонтных работ с 12 мая по 25 мая с 09:00 до 19:00.

«Соответственно расписание наших рейсов из Днепра будет изменено с учетом графика работы аэропорта в указанный период. В том числе, как следствие ограничений, часть наших рейсов будет выполняться из Запорожья», - добавили в авиакомпании.

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