Украинским авиакомпаниям разрешили использовать интернет в полете

Среди украинских авиакомпаний необходимое оборудование для обеспечения доступа в интернет в полете имеет только МАУ.

Правительство Украины 15 января внесло изменения в нормативные акты, которые позволяет украинским авиакомпаниям активировать услугу доступа в интернет в полете на борту самолетов.

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«Авиаперевозчики получили законную возможность использовать технологии спутниковой связи и предоставлять пассажирам доступ в интернет на всех этапах — от посадки до прибытия. Это стало возможным благодаря внесению изменений в Национальную таблицу распределения полос радиочастот Украины и Плана использования радиочастотного ресурса Украины», — заявили в министерстве цифровой трансформации Украины, передает avianews.com.

Изменения зафиксированы в постановлении правительства «О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины №1208 от 15 декабря 2005 года и №815 от 9 июня 2006 года».

«Европейские исследования продемонстрировали: подключение к интернету на бортах самолетов с помощью космических терминалов Ка-диапазона не имеет негативного влияния на авиационную безопасность во время работы на земле», — добавили в министерстве.

Среди украинских авиакомпаний необходимое оборудование для обеспечения доступа в интернет в полете имеет только МАУ. Однако в авиакомпании уточнили, что имеют оборудование другого диапазона — Ku-диапазона, использование которого было разрешено постановлением правительства в июле 2019 года.

Авиакомпания еще в 2018 году получила три Boeing 777-200ER, оборудованных спутниковыми антеннами. Однако авиаперевозчик не мог активировать услугу из-за законодательных препятствий.

Среди иностранных авиакомпаний на украинском рынке услугу доступа в интернет на некоторых рейсах предоставляют Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Qatar Airways.