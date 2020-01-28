Wizz Air запускает услугу автоматической регистрации на рейс

Стоимость услуги составляет 1,5 евро с каждого путешественника.

Венгерская авиакомпания Wizz Air ввела услугу автоматической регистрации на рейс Auto Check-In и отправки посадочных талонов.

Об этом сообщает avianews.com.

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Отмечается, что во время добавления ее в бронирование, система авиакомпании зарегистрирует пассажиров, для которых активирована услуга, за 50 часов до вылета. Стоимость услуги составляет 1,5 евро с каждого путешественника.

После добавления автоматической регистрации в бронирование система запросит номера телефонов пассажиров во время перелета в пределах шенгенской зоны, а также паспортные данные при полетах между Шенгеном и третьими странами.

В настоящее время эти данные клиенты Wizz Air должны вводить во время самостоятельной ручной регистрации. Самостоятельная регистрация на рейс останется бесплатной. Она открывается за 30 дней до вылета на сайте авиакомпании для пассажиров, оплативших выбор мест, и за 48 часов до вылета для других. Закрывается регистрация через интернет за 3 часа до времени вылета рейса по расписанию.

Как сообщал УНИАН, Wizz Air решил запустить рейс из аэропорта Харьков в Будапешт на два месяца раньше анонсированного срока.