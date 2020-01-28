Wizz Air решил запустить рейс из Харькова в Будапешт раньше намеченного срока

Изначально авиакомпания планировала начать полеты с 1 июня 2020 года, однако теперь первый рейс будет выполнен 30 марта.

Wizz Air запустит рейс из аэропорта Харьков в Будапешт на два месяца раньше анонсированного срока.

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Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования лоу-коста. Изначально авиакомпания планировала начать полеты с 1 июня 2020 года, однако теперь первый рейс будет выполнен 30 марта. При этом сохранена частота рейсов и дни полетов - они будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

На этом маршруте уже летает ирландский лоу-кост Ryanair. Wizz Air анонсировал запуск рейсов Харьков-Будапешт в сентябре 2019 года. В октябре 2019 года Ryanair заявил о намерении запустить рейсы по этому же маршруту, но раньше - с 3 апреля 2020 года, передает avianews.com.

Спустя несколько недель ирландский лоу-кост перенес старт полетов на более ранний срок и выполнил первые рейсы между Харьковом и Будапештом 16 января 2020 года.

Сейчас минимальные цены на билеты на рейсы Харьков-Будапешт у Ryanair начинаются от 15 евро в одну сторону, у Wizz Air - от 429 грн в одну сторону. В стоимость включена перевозка только маленькой ручной клади. У Ryanair ее габариты не должны превышать 40х25х20 см, у Wizz Air - 40х30х20 см.