В США хотят запретить перевозку животных для эмоциональной поддержки в самолетах

Министерство транспорта проведет общественное обсуждение инициативы.

В США собираются принять федеральный закон, согласно которому в салонах лайнеров будет запрещено перевозить любых животных для эмоциональной поддержки, кроме собак.

Читайте такжеУ Трампа хотят ужесточить выдачу туристических виз для борьбы с "родильным туризмом" - СМИОб этом сообщает USA Today.

Министерство транспорта США проведет общественное обсуждение инициативы.

Согласно данному законопроекту авиакомпании будут ограничивать количество обслуживаемых животных до двух на человека и требовать, чтобы они регистрировались на рейс на час раньше, чем другие пассажиры.

В случае принятия изменений они отменят рекомендации американского Минтранса, выпущенные в августе 2019 года, в которых говорилось, что авиакомпании не могут запрещать пассажирам путешествовать с животными, оказывающими эмоциональную поддержку, а также не могут запрещать конкретный вид или породу животного-сопровождающего.

Ранее УНИАН сообщал, как в Бруклине мужчина зарегистрировал пиво как «животное эмоциональной поддержки».