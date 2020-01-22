SkyUp снизил цену на перевозку багажа на рейсах в Армению

SkyUp летает из Киева в Ереван два раза в неделю. Минимальная цена авиабилетов в обе стороны - от 3540 грн без учета багажа.

SkyUp временно снизил цену на перевозку багажа на рейсе Киев-Ереван и в обратном направлении до 1 грн.

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По данной цене можно заказать только один чемодан весом до 23 кг в одну сторону, передает avianews.com. Предложение действует как для безбагажных тарифов, так и тарифов с включенным багажом.

Акция продлится до 14 февраля и распространяется на рейсы, которые будут выполняться в период с 1 февраля по 29 марта 2020 года.

Для заказа багажа за 1 грн во время бронирования билета на странице выбора дополнительных услуг пассажир должен добавить в корзину багаж за 1 грн.

SkyUp летает из Киева в Ереван два раза в неделю. Минимальная цена авиабилетов в одну сторону начинается от 1550 грн, в обе стороны - от 3540 грн без учета перевозки багажа.

С 16 января 2020 года SkyUp разрешил проносить на борт самолета в дополнение к основной ручной клади весом до 7 кг и габаритами до 55х40х20 см дамскую или мужскую сумку, в роли которых может быть также рюкзак для ноутбука. Вес дополнительного предмета не должен превышать 3 кг, а габариты — 35х20х10 см.