SkyUp изменил правила перевозки пассажиров и багажа

Общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 кг и параметры 35х20х10 см.

С 16 января 2020 года в SkyUp Airlines вступают в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на перевозчика.

В частности, теперь тарифы Standard и Flex предусматривают перевозки пассажиром одной единицы багажа весом до 23 кг и суммой трех измерений не более 158 см. Кроме того, норма багажа для ребенка до 2 лет составляет 10 кг и 115 см в сумме измерений только для этих двух тарифов (ранее она применялась независимо от тарифа).

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Также были внесены уточнения в правила перевозки ручной клади. Общий вес в 7 кг и размеры 55х40х20 см не изменились, однако теперь у авиакомпании новые требования к дополнительным единицам ручной клади.

Если ранее указывалось, что на борт можно пронести женский или чоловічийсумку, единицу верхней одежды, папку для бумаг, печатные издания для чтения, ноутбук, зонтик или трость, а также питание для ребенка, то теперь правила гласят: "Общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей не должен превышать 3 кг и параметры 35х20х10 см. Питание для ребенка - вес до 5 кг, параметры 40х30х20 см". Покупка дополнительного места ручной клади (до 5 кг, 55х40х20 см) обойдется в 25 евро.

Нестандартный багаж, перевозимый в салоне, теперь не должен превышать 75 кг (ранее - 80 кг), а его размеры - 40х55х115 см (ранее правила говорили, что он просто должен находиться на отдельном кресле).

Перевозить спортивное снаряжение на борту самолетов SkyUp теперь стало несколько проще: если раньше перевозчик требовал только, чтобы сумма его измерений не превышала 300 см, то теперь сумма измерений может составить до 330 см. При этом перевезти инвентарь можно бесплатно, если его общий вес вместе с багажом не превышает 23 кг. В другом случае перевозки спортинвентаря обойдется пассажиру в 25 или 50 евро (в зависимости от того, была оформлена услуга на сайте или непосредственно в аэропорту).

Некоторые изменения коснулись правил перевозки малышей. Так, отправить ребенка без сопровождения в пределах Украины, предварительно оформив соответствующую услугу, можно в возрасте от 5 до 14 лет (ранее - от 2 до 14), а за рубеж - от 5 до 16 лет (ранее - от 2 до 16). Сопровождение несовершеннолетнего ребенка в авиакомпании стоит 50 евро.

Согласно с новыми правилами перевозки животных, владельцы которых желают транспортировать в пассажирском салоне, оценивается в 40 евро при условии покупки услуги на сайте и 50 евро - в аэропорту. В багажном отделении - соответственно 80 и 100 евро.

Если до этого правила SkyUp разрешали брать в салон "мелких животных", то теперь это формулировка была изменена на "кошек и собак". Вместе с тем, разрешенный вес животного вместе с средством транспортировки увеличился с 7 до 8 кг. Также ранее разрешалось, чтобы параметры контейнера для животного в сумме трех измерений не более 115 см, а теперь определение более четкое - 50х40х20 см. В багажном отделении можно перевозить живность весом до 23 кг с клеткой, параметры которой составляют до 310 см в сумме трех измерений.

Перевозка животного в салоне оценивается в 40 евро при условии покупки услуги на сайте и 50 евро - в аэропорту. В багажном отделении - соответственно 80 и 100 евро.

Напомним, SkyUp Airlines запустит рейсы в Албании и Португалии.