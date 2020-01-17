Авиакомпания Ellinair запускает прямые рейсы из Киева в Салоники и на греческие острова

Как сообщила пресс-служба аэропорта "Киев", ранее авиакомпания Ellinair выполняла рейсы из аэропорта «Борисполь».

Греческая авиакомпания Ellinair весной запустит прямые перелеты из аэропорта «Киев» им. И. Сикорского в Грецию по направлениям Закинф, Корфу, Крит, Салоники.

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Как сообщила пресс-служба аэропорта, ранее авиакомпания Ellinair выполняла рейсы из аэропорта «Борисполь».

Сообщается, что с 22 апреля до 18 октября будут выполняться рейсы из Киева в Салоники (частота рейсов будет колебаться от двух до шести в неделю).

Рейсы до Ираклиона (столица острова Крит) запланированы на период с 26 апреля до 18 октября - (частота рейсов будет колебаться от одного до трех в неделю).

Из Киева на остров Корфу Ellinair будет летать с 28 мая до 11 октября дважды в неделю.

На остров Закинф - с 25 мая до 5 октября будет доступен один рейс в неделю.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Киев" им. И. Сикорского в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизил пассажиропоток на 6,9% - до 2,618 млн человек.

Аэропорт "Киев" им. И. Сикорского является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство сразу нескольких новых терминалов, включая центральный терминал «А» и вип-терминал для бизнес-авиации.