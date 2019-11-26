ЕБРР обещает помочь украинскому бизнесу с развитием туризма в 2020 году - консультациями та тренингами

Программа предусматривает развитие частных туристических компаний через нефинансовые инструменты.

Европейский банк реконструкции и развития продолжит сотрудничать с украинским малым и средним бизнесом в отрасли туризма в 2020 году.

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Об этом на встрече с журналистами заявила руководитель программы ЕБРР по развитию малого и среднего бизнеса в Украине Екатерина Ригг.

"Потенциал в этом секторе большой, но недооцененный. Наша цель – помочь систематизировать и открыть этот потенциал, показать, на что этот сектор способен. Сейчас мы помогаем развиваться малому и среднему бизнесу через консалтинговые услуги, тренинги и семинары. Эта программа работает и будет продолжать работать и в 2020 году”, - сказала она.

По словам Ригг, программа предусматривает развитие частного сектора в туризме через нефинансовые инструменты - к примеру, ЕБРР оплачивает для компаний поиск и услуги консультантов, разработку сайтов и прочие сервисы.

Она добавила, что точная сумма инвестиций, поступивших по этой программе в сектор украинского туризма, будет известна в начале 2020 года.

На встрече также была представлена стратегия по развитию туризма в Украине, первым шагом которой должны стать законодательные изменения в отрасли и реорганизация статистики по туризму, развитие и продвижение бренда украинского туризма, а также улучшение доступности транспорта.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития за десять месяцев 2019 года инвестировал в экономику Украины свыше 1 млрд евро и ожидает рекордного объема инвестиций по итогам года.