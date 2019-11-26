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В центре Киева начали устанавливать главную елку страны (фото)

16:37, 26 ноября 2019
Новости туризма
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Зажгут главную елку страны 19 декабря / ТСН

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Начали монтировать подставку-стержень для елки, сообщает ТСН.

В этом году это будет не одно большое дерево, а "сборная" елка из нескольких сотен небольших деревьев. Также на площади появились конструкции для сцены.

Ранее организаторы новогодних праздников в столице рассказывали, что рождественские ярмарки будут действовать на Софийской и Контрактовой площадях. Открытие городков состоится 14 декабря, а торжественно зажгут главную елку страны 19 декабря.

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Теги: #Киев#елкапогода в Киеве