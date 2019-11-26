В центре Киева начали устанавливать главную елку страны (фото)
16:37, 26 ноября 2019Новости туризма
15 0
Монтируют стержень для праздничного дерева и сцену.
Зажгут главную елку страны 19 декабря / ТСН
На Софийской площади в Киеве начали обустраивать рождественский городок, который официально начнет свою работу с 14 декабря.
Читайте такжеВ центре Киева появятся необычные новогодние локации
Начали монтировать подставку-стержень для елки, сообщает ТСН.
В этом году это будет не одно большое дерево, а "сборная" елка из нескольких сотен небольших деревьев. Также на площади появились конструкции для сцены.
Ранее организаторы новогодних праздников в столице рассказывали, что рождественские ярмарки будут действовать на Софийской и Контрактовой площадях. Открытие городков состоится 14 декабря, а торжественно зажгут главную елку страны 19 декабря.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter