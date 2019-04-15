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В ОАЭ откроется первый отель в стиле Lego

15:48, 15 апреля 2019
Новости туризма
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К 2020 году здесь появится более 1,3 тыс. гостиничных номеров \ russianemirates.com

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В нем будет оборудовано 250 номеров и игровая площадка в стиле знаменитого производителя конструктора, передает russianemirates.com.

Отели под брендом Legoland ранее появились в Малайзий, Дании и Калифорнии. Legoland Dubai станет седьмым отелем в сети по всему миру. У всех отелей есть множество различных тематических зон, собранных из конструктора.

Проект Legoland Hotel Dubai будет реализован DXB Entertainments и Merlin Entertainments Group.

Комплекс Dubai Parks and Resorts планирует увеличивать свое гостиничное направление в течение следующего года. Мухаммед Альмулла, генеральный и управляющий директор DXB Entertainments, сказал, что к 2020 году здесь появится более 1,3 тыс. гостиничных номеров.

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Теги: #ОАЭ#отель