В ОАЭ откроется первый отель в стиле Lego

Отель будет открыт в Дубае и станет первым отелем Legoland на Ближнем Востоке.

В комплексе тематических парков Dubai Parks and Resorts, в 2020 году откроется первый на Ближнем Востоке отель Legoland.

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В нем будет оборудовано 250 номеров и игровая площадка в стиле знаменитого производителя конструктора, передает russianemirates.com.

Отели под брендом Legoland ранее появились в Малайзий, Дании и Калифорнии. Legoland Dubai станет седьмым отелем в сети по всему миру. У всех отелей есть множество различных тематических зон, собранных из конструктора.

Проект Legoland Hotel Dubai будет реализован DXB Entertainments и Merlin Entertainments Group.

Комплекс Dubai Parks and Resorts планирует увеличивать свое гостиничное направление в течение следующего года. Мухаммед Альмулла, генеральный и управляющий директор DXB Entertainments, сказал, что к 2020 году здесь появится более 1,3 тыс. гостиничных номеров.