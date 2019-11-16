В Венеции площадь Святого Марка открыли для туристов, но вода держится высоко (фото, видео)

Несмотря на солнечное небо, город остается на грани в субботу из-за возможного приближения большего количества приточных вод в течение выходных.

Туристам и жителям разрешили посещать площадь Святого Марка в Венеции, через день после того, как она была закрыта из-за чрезвычайно сильного наводнения, прокатившегося большинством опустошенных центров города.

Читайте такжеВенеция страдает от мощнейшего за полвека наводнения: погибли два человека (видео, фоторепортаж)

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Несмотря на солнечное небо, город остается на грани в субботу из-за возможного приближения большего количества приточных вод в течение выходных.

В субботу утром вода на площади Святого Марка снова поднималась, и прогноз на воскресенье является хуже.

Поздно во вторник уровень воды в Венеции достигал 1,87 метра над уровнем моря, это был самый высокий уровень затопления с 1966 года.