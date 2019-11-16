В Венеции площадь Святого Марка открыли для туристов, но вода держится высоко (фото, видео)
Туристам и жителям разрешили посещать площадь Святого Марка в Венеции, через день после того, как она была закрыта из-за чрезвычайно сильного наводнения, прокатившегося большинством опустошенных центров города.
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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Несмотря на солнечное небо, город остается на грани в субботу из-за возможного приближения большего количества приточных вод в течение выходных.
В субботу утром вода на площади Святого Марка снова поднималась, и прогноз на воскресенье является хуже.
Поздно во вторник уровень воды в Венеции достигал 1,87 метра над уровнем моря, это был самый высокий уровень затопления с 1966 года.
Venice has shut the iconic St Mark's Square after the city was further deluged by floodwaters from the latest sea surge. pic.twitter.com/F0sCgL6hMz— DW News (@dwnews) 15 листопада 2019 р.