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В Венеции площадь Святого Марка открыли для туристов, но вода держится высоко (фото, видео)

18:20, 16 ноября 2019
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

Туристам и жителям разрешили посещать площадь Святого Марка в Венеции, через день после того, как она была закрыта из-за чрезвычайно сильного наводнения, прокатившегося большинством опустошенных центров города.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Несмотря на солнечное небо, город остается на грани в субботу из-за возможного приближения большего количества приточных вод в течение выходных.

В субботу утром вода на площади Святого Марка снова поднималась, и прогноз на воскресенье является хуже.

Поздно во вторник уровень воды в Венеции достигал 1,87 метра над уровнем моря, это был самый высокий уровень затопления с 1966 года.

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Теги: #наводнение#венеция