Власти Венеции закрыли доступ к известной площади Святого Марка (видео)

Наводнение, которое затопило Венецию в начале недели, стало крупнейшим за полвека.

Власти Венеции закрыли доступ к известной площади Святого Марка.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сегодня город страдает от прилива - вода, которая немного схлынула, снова поднимается. Наводнение, которое затопило Венецию в начале недели, стало крупнейшим за полвека. Убытки от него - на сотни миллионов евро.

Чтобы ликвидировать последствия стихии – правительство выделило для начала 20 миллионов евро. Так, частные лица получат по 5 тысяч евро, предприниматели – по 20 тысяч евро.

Как сообщал УНИАН, в Венеции ущерб от наводнения, накрывшего город несколько дней назад, достиг миллиарда евро.