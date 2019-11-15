Власти Венеции закрыли доступ к известной площади Святого Марка (видео)
18:44, 15 ноября 2019Новости туризма
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Наводнение, которое затопило Венецию в начале недели, стало крупнейшим за полвека.
Чтобы ликвидировать последствия стихии – правительство выделило для начала 20 миллионов евро / скриншот
Власти Венеции закрыли доступ к известной площади Святого Марка.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сегодня город страдает от прилива - вода, которая немного схлынула, снова поднимается. Наводнение, которое затопило Венецию в начале недели, стало крупнейшим за полвека. Убытки от него - на сотни миллионов евро.
Чтобы ликвидировать последствия стихии – правительство выделило для начала 20 миллионов евро. Так, частные лица получат по 5 тысяч евро, предприниматели – по 20 тысяч евро.
Власти Венеции закрыли доступ к знаменитой площади Святого Марка
Как сообщал УНИАН, в Венеции ущерб от наводнения, накрывшего город несколько дней назад, достиг миллиарда евро.
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