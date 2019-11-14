Родина-мать и автопортрет Малевича: на вокзале в Киеве открыли выставку (фото, видео)

10 лет помещением не пользовались из-за аварийного состояния. Сейчас его восстановили, и теперь там регулярно будут проходить выставки.

Выставка об Украине открылась просто на железнодорожном вокзале Киева. Ее разместили в помещении бывшего багажного отделения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Десятилетием помещением не пользовались из-за аварийного состояния. Сейчас его восстановили, и теперь там регулярно будут проходить выставки. Первая – про Украину.

Организаторы говорят, что для нее специально искали скульптуры и старинные монеты, создавали инсталляции и даже возвели голову Родине-мать в реальном размере.

Выставка продлится до конца декабря. Все средства обещают отправить на развитие социальных проектов «Укрзалізниці».

Как сообщал УНИАН, на северном побережье Норвегии откроют музей по наблюдению за китами. Снаружи здание напоминает китовый хвост.