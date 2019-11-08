В Норвегии построят музей для созерцания за китами (фото)

Посетители смогут наблюдать за китами за просторными окнами изнутри.

На северном побережье Норвегии откроют музей, откуда можно будет созерцать за китами. Снаружи здание напоминает китовый хвост.

Об этом пишет dezeen.

Проект «Кит» разработали датские архитекторы в одном из лучших мест для наблюдения за китами. Проект нацелен «повысить осведомленность, стимулировать изучение и сохранение китов и их среды».

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После завершения всех работ у музея будет панорамный обзор на гигантской крыше. Саму крышу покроют галькой, которая со временем порастёт мхом и поможет музею влиться в общий ландшафт места.

Посетители смогут наблюдать за китами изнутри – за просторными окнами от пола до потолка. В музее также предусмотрены офисы, кафе и магазины.

На выставочных площадках представят артефакты, связанные с водными млекопитающими.

Снимки, опубликованные архитекторами, свидетельствуют также о выбранном авторами минимализме в экстерьере – сочетания дерева и бетона.

«Кит» планируют открыть в 2022 году. Конкурс на строительство музея проводили на днях. Всего было 37 предложений.

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