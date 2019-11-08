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В Норвегии построят музей для созерцания за китами (фото)

18:12, 08 ноября 2019
Новости туризма
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Снаружи здание напоминает китовый хвост / dezeen.com

Об этом пишет dezeen.

Проект «Кит» разработали датские архитекторы в одном из лучших мест для наблюдения за китами. Проект нацелен «повысить осведомленность, стимулировать изучение и сохранение китов и их среды».

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После завершения всех работ у музея будет панорамный обзор на гигантской крыше. Саму крышу покроют галькой, которая со временем порастёт мхом и поможет музею влиться в общий ландшафт места.

Посетители смогут наблюдать за китами изнутри – за просторными окнами от пола до потолка. В музее также предусмотрены офисы, кафе и магазины.

На выставочных площадках представят артефакты, связанные с водными млекопитающими.

Снимки, опубликованные архитекторами, свидетельствуют также о выбранном авторами минимализме в экстерьере – сочетания дерева и бетона.

«Кит» планируют открыть в 2022 году. Конкурс на строительство музея проводили на днях. Всего было 37 предложений.

Как сообщал УНИАН, британские туристы в третий раз подряд назвали польский Краков лучшим городом для отдыха на выходных.

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Теги: #музей#Норвегия#киты