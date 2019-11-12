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SkyUp весной запустит рейсы из Киева в итальянский Бари

12:09, 12 ноября 2019
Новости туризма
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Бари - город-порт на юге Италии / Фото en.wikipedia.org

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Рейсы планируется осуществлять дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Стоимость билета в один конец - от 1694 грн (без багажа).

Отмечается, что билеты уже можно приобрести на сайте компании.

Как сообщал УНИАН, SkyUp Airlines с 28 декабря по 1 февраля запустит рейсы из Киева в Зальцбург (Австрия).

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Теги: #Италия#SkyUp#путешествия по Европе#новые авиарейсыпогода в Киеве