SkyUp весной запустит рейсы из Киева в итальянский Бари

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю, начиная с 30 марта 2020 года.

Украинская авиакомпания SkyUp с 30 марта 2020 года запустит рейсы из Киева в Бари (Италия), сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

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Рейсы планируется осуществлять дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Стоимость билета в один конец - от 1694 грн (без багажа).

Отмечается, что билеты уже можно приобрести на сайте компании.

Как сообщал УНИАН, SkyUp Airlines с 28 декабря по 1 февраля запустит рейсы из Киева в Зальцбург (Австрия).

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.