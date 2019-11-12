SkyUp весной запустит рейсы из Киева в итальянский Бари
12:09, 12 ноября 2019Новости туризма
27 0
Рейсы будут осуществляться дважды в неделю, начиная с 30 марта 2020 года.
Бари - город-порт на юге Италии / Фото en.wikipedia.org
Украинская авиакомпания SkyUp с 30 марта 2020 года запустит рейсы из Киева в Бари (Италия), сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Читайте такжеRyanair ввел "спасательный тариф" на маршруте Киев-Краков в связи с отменой подобных рейсов МАУ
Рейсы планируется осуществлять дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.
Стоимость билета в один конец - от 1694 грн (без багажа).
Отмечается, что билеты уже можно приобрести на сайте компании.
Как сообщал УНИАН, SkyUp Airlines с 28 декабря по 1 февраля запустит рейсы из Киева в Зальцбург (Австрия).
Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter