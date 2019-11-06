Куда поехать на выходных: британцы ответили, в каком городе лучше всего провести уикенд

Туристы отметили привлекательные цены Кракова, вкусную кухню, интересную и колоритную историю города.

Британские туристы в третий раз подряд назвали польский Краков лучшим городом для отдыха на выходных.

Об этом пишет et.expert.tur.

В рейтинг любимых городов британцев также вошли Севилья и Валенсия. На четвертом месте – Берлин, Амстердам – на пятом.

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Туристы отметили привлекательные цены Кракова, вкусную кухню, интересную и колоритную историю города. Среди самых интересных достопримечательностей Краков респонденты выбрали знаменитые краковские рынки, а также соляные шахты.

Самое интересное, что популярные туристические европейские города, например Рим или Париж, оказались в середине рейтинга. Британцам не нравится большое скопление туристов и плохое соответствие цена-качество на еду и проживание в таких местах.

Закрывает рейтинг городов для коротких путешествий на выходных популярный испанский курорт Аликанте. Участники опроса отметили, что город не может похвастаться интересными культурными объектами, но имеет красивую набережную.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2019 год, который подан на второе чтение в Верховную Раду, предусмотрел 240 млн грн на продвижение туристического потенциала Украины.