В Яремче открылся Украинский музей сакрального искусства (фоторепортаж)

В новом музее представлена ​​уникальная коллекция произведений религиозной тематики XVII-XXI века. Основа экспозиции - редкие произведения церковного искусства, а также современные иконописные образцы.

В Яремче открылся Украинский музей сакрального искусства. В новом музее представлена ​​уникальная коллекция произведений религиозной тематики XVII-XXI века. Основа экспозиции - редкие произведения церковного искусства, а также современные иконописные образцы.

На открытии музея произведения сакрального искусства были освящены Преосвященным владыкой Коломыйской епархии Василием Ивасюком, митрополитом Ивано-Франковско-Галицкой епархии Иоасафа, епископа христиан веры евангельской Юрием Веремием, а также представителями местного духовенства.

«Этой выставкой хотелось бы показать гостям города, особенно из-за границы, что мы сильны, что у нас очень глубокая культура», - сказал основатель музея и владелец коллекции Иван Гаврон, - Яремчанщина географически и исторически всегда была перекрестком, где жили украинцы, австрийцы, поляки, немцы, евреи, караимы, венгры и другие народы. Мы открытый европейский народ и уважаем веру и культуру каждого, но не забываем и о своей культуре и достоянии».

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В постоянно действующем музее, разместившимся в центре Яремче, выставлены как старинные произведения сакрального искусства ХVIII-ХХ вв., так и современные, воссозданные с оригиналов. Большинство икон повторяли трагическую судьбу украинской церкви и культуры. Тотальный запрет и уничтожение памятников оставили глубокие раны на самих полотнах, которые в большинстве своем были спасены меценатом Иваном Гавроном и художником-реставратором, заведующим отделом реставрации Ивано-Франковского краеведческого музея Валерием Твердохлебом, пройдя консервацию и реставрацию.

«Для страны является важнейшим - инициатива возвращения утраченных реликвий, - отметил реставратор экспозиции Валерий Твердохлеб. - Сборник Украинского музея сакрального искусства насчитывает более 60 произведений. Представленные прекрасные произведения украинской иконописи, весьма разнообразны по жанрам и сюжетам и имеют широкую географию. Это подчеркивает главную идею музея - показать уникальность истории Западной Украины в контексте эклектичности украинской культуры и духовности. Сложная и длительная работа велась над иконой «Деисус» начала XIX века, поскольку она была полностью перерисована. Жемчужинами коллекции стали иконы ХVІІІ века «Святой Лука» и «Сошествие в ад».

Владыка Коломыйской епархии Василий Ивасюк был поражен экспозицией. Он отметил значение иконы для украинской культуры и духовности, а также поблагодарил учредителей музея за сохранение настоящих святынь Западной Украины. «Икона является неотъемлемой составляющей христианской традиции, это особый символ открывает окно в духовный мир, освящает глаза верных», - отметил он.

Один из нетипичных аспектов экспозиции связан с тем, что она развернута в отеле. Экспонаты «завоевывают» внутреннее пространство. Деревянный интерьер стен толерантно сочетается с традиционным гуцульским домом, наполненным миром и верой. Ансамбль этих произведений образует самобытный макрокосмос художественно-исторической и духовной памяти нашего народа.