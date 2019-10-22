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Wizz Air с марта начнет летать в Запорожье

11:43, 22 октября 2019
Новости туризма
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Wizz Air начнет летать в Запорожье / Фото REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор по персоналу авиакомпании Йохан Эйдхаген на пресс-конференции.

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Согласно презентации, рейс Запорожье-Вена будет запущен 29 марта по четвергам и воскресеньям.

Рейс Запорожье-Вильнюс будет запущен 30 марта по понедельникам и пятницам.

Рейс Запорожье-Будапешт будет запущен 29 марта по четвергам и воскресеньям.

Рейс Запорожье-Гданьск будет запущен 30 марта по понедельникам и пятницам.

Рейсы Запорожье-Краков и Запорожье-Вроцлав будут запущены 29 марта по средам и воскресеньям.

Стоимость билетов на указанные рейсы составляет от 569 грн в одну сторону без багажа.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, венгерская авиакомпания Wizz Air планирует летом 2020 году увеличить перевозки пассажиров на украинских рейсах на 7%.

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Теги: #Запорожье#Wizz Air#новые авиарейсыпогода в Запорожье