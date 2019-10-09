Самолет улетел полупустым: десятки украинцев застряли в аэропорту Риги

Пассажиры не смогли вовремя попасть на самолет, поскольку стояли в длиннющей очереди к контрольному пункту.

В столице Латвии - Риге - два десятка граждан Украины пропустили свой рейс по вине работников местного аэропорта.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Алексей Глущенко, который вместе с женой стал заложником ситуации.

Читайте такжеБорщ и свиные ушки: Киев попал в рейтинг самых привлекательных гастротуров Европы

По его словам, всего 20 человек рейса Рига - Киев авиакомпании WIzz Air не смогли попасть на рейс до Киева.

Он рассказал, что это произошло из-за того, что в час пик в рижском аэропорту работал только один пункт контроля из восьми.

"20 человек простояли в очереди на контроль ДВА-ТРИ часа, остояли, добрались до паспортного контроля, прошли его, и все равно не успели... Перед ними просто захлопнули дверь! И отморозились!", - рассказал Алексей Глущенко.

При этом он отметил, что сотрудники аэропорта никоим образом не реагировали на замечания пассажиров, что скоро вылет. А самолет, добавил Алексей Глущенко, полетел полупустым.

Кроме того, по словам Алексея Глущенко, не смогли вылететь 40 пассажиров рейса на Кельн, которые также не смогли вовремя попасть на самолет.