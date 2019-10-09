МАУ объявила скидки на отдельные рейсы в Северную Америку

Стоимость акционных билетов в одну сторону в Нью-Йорк стартует от 6332 гривень, в Торонто - от 6803 гривен.

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила скидки на отдельные авиабилеты в Нью-Йорке (США) и Торонто (Канада) в зимний период.

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"Настало время спланировать путешествие в самые захватывающие города Северной Америки. Посетите Нью-Йорк, американский центр истории и культуры, и современный и очень разнообразный Торонто, воспользовавшись специальным сниженным ценам на авиабилеты", - анонсируется на сайте МАУ.

Согласно сообщению, акция действует до 14 октября 2019 года.

При этом путешествия в Нью-Йорк по акционным ценам должны быть выполнены с 15 ноября 2019 года до 31 марта 2020 года (исключения для путешествий 13 декабря 2019 года - 13 января 2020 года). Стоимость билетов - от 6332 гривень.

Скидки на путешествия в Торонто распространяются на рейсы с 1 ноября до 13 декабря 2019 года. Стоимость билетов - от 6803 гривень.

Цены указаны для перелета в одну сторону, при условии покупки билета в обе стороны маршрута.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее украинский лоукостер SkyUp Airlines анонсировал зимние рейсы в австрийский Зальцбург, расположенный в окружении Восточных Альп, где сосредоточено немало горнолыжных баз.