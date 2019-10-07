На Октоберфесте в Мюнхене зафиксирован пьяный рекорд

Фестиваль посетили 6,3 миллиона гостей, которые выпили 7,3 миллиона литровых кружек пива и съели 124 вола и 29 ягнят.

На пивном празднике Октоберфест в Мюнхене, который завершился в воскресенье, 6 октября, установлен единственный рекорд – наибольшее число пьяных посетителей на электросамокатах.

Об этом сообщает агентство dpa, передает Deutsche Welle.

Всего за две праздничные недели полиция остановила 774 участника дорожного движения, возвращавшихся с праздника в состоянии алкогольного опьянения, из которых 414 передвигались на электросамокатах.

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Всего за время праздника было выпито 7,3 млн литровых кружек пива. Напомним, в 2014 году было выпито рекордные 7,7 миллиона литров. Посетители Октоберфест-2019 съели 124 вола – столько же и годом ранее – и 29 ягнят, что на два больше, чем в 2018 году.

За две недели фестиваль посетили 6,3 миллиона гостей. Большинство составили немцы. Среди посетителей были также граждане США, Великобритании, Франции, Австрии и Нидерландов. В общей сложности, в Мюнхен приехали представители 45 стран.

Как отметили в полиции Мюнхена, во время праздника было зафиксировано 914 правонарушений, что чуть меньше, чем годом ранее. При этом заметно уменьшились карманные кражи – со 174 до 133. В 263 случаях полиция зафиксировала нанесение телесных повреждений, а число преступлений на сексуальной почве составило 45.

За две недели гости праздника потеряли 780 удостоверений личности, 690 предметов одежды, 660 кошельков, 465 банковских карт, 420 смартфонов и мобильных телефонов, 300 ключей, 155 очков, 130 сумок и рюкзаков, 115 зонтов, 55 украшений и восемь видеокамер, детскую коляску, зубной протез и альбом живописных работ Сальвадора Дали.