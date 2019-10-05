"Чешские авиалинии" возобновит зимние полеты из Одессы в Прагу

Вылеты из Одессы Czech Airlines будут осуществлять по понедельникам и четвергам.

Авиакомпания "Чешские авиалинии" с 27 октября возобновит полеты из Одессы в Прагу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе международного аэропорта "Одесса", указанная авиакомпания возобновляет полеты из Одессы в Прагу в зимний период.

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"Новое расписание стартует с 27 октября", - отметили в пресс-службе.

Вылеты из Одессы будут осуществляться по понедельникам и четвергам в 5.00 с прибытием в Прагу в 6.10 (по местному времени).

Вылеты из Праги - по средам и воскресеньям в 22.45 с прибытием в Одессу в 1.55 (по местному времени).

Ранее сообщалось, что ирландский лоукостер Ryanair 29 октября открывает новый рейс по маршруту Одесса - Будапешт.