Ryanair открывает новый рейс Одесса - Будапешт
14:15, 14 августа 2019Новости туризма
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Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании Ryanair по цене от €9 в одну сторону и от €19 в две стороны.
Иллюстрация / REUTERS
Ирландский лоукост Ryanair открывает новый рейс по маршруту Одесса – Будапешт.
Об этом сообщает lowcostavia.com.ua.
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Рейсы будут совершаться с 29 октября дважды в неделю – по вторникам и субботам. Вылеты из Одессы в 15:25, из Будапешта в 12:05.
Продолжительность полета около двух часов.
Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании Ryanair по цене от €9 в одну сторону и от €19 в две стороны.
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