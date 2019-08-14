Ryanair открывает новый рейс Одесса - Будапешт

Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании Ryanair по цене от €9 в одну сторону и от €19 в две стороны.

Ирландский лоукост Ryanair открывает новый рейс по маршруту Одесса – Будапешт. Об этом сообщает lowcostavia.com.ua. Читайте такжеАвиаперевозки в Украине: из каких аэропортов больше всего летают Рейсы будут совершаться с 29 октября дважды в неделю – по вторникам и субботам. Вылеты из Одессы в 15:25, из Будапешта в 12:05. Продолжительность полета около двух часов. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании Ryanair по цене от €9 в одну сторону и от €19 в две стороны.

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