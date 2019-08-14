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Ryanair открывает новый рейс Одесса - Будапешт

14:15, 14 августа 2019
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает lowcostavia.com.ua.

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Рейсы будут совершаться с 29 октября дважды в неделю – по вторникам и субботам. Вылеты из Одессы в 15:25, из Будапешта в 12:05.

Продолжительность полета около двух часов.

Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании Ryanair по цене от €9 в одну сторону и от €19 в две стороны.

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Теги: #лоукостер#Ryanairпогода в Одессе