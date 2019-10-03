Северная Македония одобрила ратификацию соглашения о безвизе с Украиной

Одобренным законопроектом предусмотрено упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без необходимости в оформлении визы.

Правительство Северной Македонии одобрило проект закона о ратификации соглашения с Кабинетом министров Украины об условиях взаимных поездок граждан.

Об этом сообщает Sitel Television со ссылкой на пресс-службу правительства Македонии.

Читайте такжеВ Кабмине назвали страны, с которыми планируется подписать безвиз для украинцев

По данным правительственной пресс-службы, законопроектом предусмотрено упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без необходимости в оформлении визы при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Украина и Северная Македония подписали соглашение о безвизовом режиме на постоянной основе.

Также, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили условия соглашения о безвизовых поездках украинцев в Северную Македонию.