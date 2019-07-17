В МИД назвали условия безвизовых поездок в Северную Македонию

В частности, соглашением предусмотрено введение безвизового режима взаимных поездок граждан для краткосрочного (до 90 дней в течение 180 дней) пребывания по действительным биометрическим проездным документам.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили условия соглашения о безвизовых поездках украинцев в Северную Македонию.

Как сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook, 12 июля 2019 года в Скопье подписано соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Северная Македония об условиях взаимных поездок граждан.

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В частности, соглашением предусмотрено введение безвизового режима взаимных поездок граждан для краткосрочного (до 90 дней в течение 180 дней) пребывания по действительным биометрическим проездным документам.

"Положениями Соглашения также отменяется необходимость оформления долгосрочных виз для трудоустройства, обучения, воссоединения семьи и/или иммиграции, а также вводится бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз", - говорится в сообщении.

При этом о дате начала применения положений Соглашения будет сообщено дополнительно.

В то же время, до 15 марта 2020 года граждане Украины и Республики Северная Македония могут путешествовать в другое из государств без виз на основании взаимных односторонних решений двух государств.