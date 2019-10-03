В Британии появилась вакансия для туристов с собаками

За каждый обзор отеля будут платить около €337, а все расходы на проживание и переезд за счет компании.

На британском сайте бронирования жилья Snaptrip появилась вакансия для туристов с собаками, которые будут в течение года путешествовать со своими любимцами.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Lonely Planet.

Два владельцы собак должны останавливаться в десяти отелях (dog-friendly) и писать отзывы о них в течение 12 месяцев.

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Две собаки, одна в возрасте от шести месяцев до трех лет, а вторая от четырех до десяти лет. Они должны комфортно чувствовать себя в путешествиях, не иметь проблем со здоровьем, быть фотогеничными и свободно чувствовать себя перед камерой.

Владельцы собак должны будут писать детальные обзоры жилья и работы фото и оценивая его по критериям комфортных условий для собак, практичности, места для прогулки и наличия дружественных собак публичных заведений расположенных поблизости.

Напомним, в Сиднее туристам предлагают гостиничные номера с видом дикой природы.