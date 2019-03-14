Пестрый Сидней, кенгуру и океан: куда лучше в Австралии отправится за экзотикой

В Австралии все не так: вместо зимы лето, вместо дня ночь, в садах - коалы, в парках - кенгуру, а за мощью океана - Антарктида.

С тех пор как в 2013-м Австралия ввела электронные визы для украинцев, поездки на этот далекий континент стали проще. Однако для путешествия в эту далекую страну нужно запастись терпением - в дороге с пересадкой придется провести около суток.

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Об этом говорится в материале Андрея Авраменко, студента магистерской программы по социологии Киево-Могилянской Академии, опубликованном в журнале "Новое время".

Он отправился в Аделаиду, столицу штата Южная Австралия. По его словам, природа - самая дивная здешняя достопримечательность. Вокруг Аделаиды расположены национальные парки и заповедники, где можно покормить кенгуру. "За чем-то еще более экзотическим я направился к океану, в курортный городок Виктор Харбор. Отсюда конный трамвай, функционирующий с 1867 года, переправил меня на Гранитный остров, где обитают голубые пингвины, самые маленькие из всех ныне живущих видов пингвинов. Сильнейшее впечатление во время поездки на Гранитный остров на меня произвела мощь бескрайнего океана - за горизонтом уже Антарктида", - рассказывает путешественник.

Авраменко отмечает, что наиболее отчетливо пульс глобализации ощущается в Сиднее - это потрясающе пестрый город. "Самым известным местом является Сиднейская бухта со знаменитым Оперным театром в стиле архитектурного экспрессионизма и 134-метровый Харбор Бридж", - отмечает он, добавляя, что по бухте советуют прокатиться каждому туристу.

Кроме этого, путешественник советует непременно посетить самый знаменитый сиднейский пляж - Бондай.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" от 14 марта 2019 года.