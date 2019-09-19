Исторический клинкер и современная плитка: в Чернигове за 56 миллионов реконструировали центральную площадь (фоторепортаж)

Обновление площади продолжалось с апреля и завершилось накануне Дня города, который будут праздновать в эти выходные.

В Чернигове завершена реконструкция центральной Красной площади города.

Как передает корреспондент УНИАН, на этой неделе площадь открыли для пешеходов, а сегодня - для движения транспорта. Сейчас там размещают сцену и домики для празднования Дня города, который пройдет на выходных.

Реконструкция Красной площади в областном центре Черниговской области продолжалась с апреля, все это время движение транспорта на площади был ограничено.

Как уточнили в пресс-службе Черниговского городского совета, сначала на участках, прилегающих к площади, провели замену канализации и водопроводов. Подавляющее большинство из них построены в 60-70 годах прошлого века, а отдельные участки датировались даже 30-ми годами.

На территории всей площади уложена бетонная подушка с армированием. А под поверхностью провели коммуникации с тем, чтобы во время проведения мероприятий кабели питания не мешали горожанам и не создавали опасности для авто и людей.

«Центр площади уложен аутентичной брусчаткой, это будет своеобразная визитная карточка Чернигова. Именно на сохранении клинкерного кирпича, которым была вымощена Красная площадь, настаивали историки и общественность. Полосы для движения транспорта выкладывают красным клинкером, велодорожки - красной плиткой. Такое зонирование удобное и будет помогать ориентироваться и водителям, и пешеходам», - отметили в пресс-службе горсовета.

Также там подчеркнули, что во время реконструкции учли, чтобы вода стекала от площади по разным улицам и не скапливалась в одном месте.

В то же время местные жители по-разному оценивают обновленную площадь. Например, директор Черниговского исторического музея имени В.В. Тарновского, историк Сергей Лаевский отметил, что ему непонятно - зачем перекладывали центр площади, ведь он сделан со значительными неровностями.

«Раньше ходил по площади и никогда не чувствовал мостовой под ногами, а сейчас подошвой чувствуешь каждый клинкер отдельно. Проезжая часть - трудно сказать, потому что не автомобилист. Ровная поверхность будет лучше, чем клинкерная», - поделился впечатлениями он.

Об определенных неудобствах хождения по центру площади рассказали и местные жительницы, ведь клинкер действительно вымощен очень неровно.

Стоимость работ в СМИ озвучивается от 50 до 100 млн грн, ведь средства выделялись частями. Было объявлено два тендера - на 53 млн грн, а затем - на 27 млн грн.

Исполнитель работ - ООО «УТБ-Инжиниринг». Кстати, работы на площади предприятие начало еще до объявления победителя тендера. В августе на завершающем этапе работ, по данным, размещенным в системе «Прозорро», управление ЖКХ так обосновало увеличение стоимости работ: «В ходе выполнения строительных работ на объекте было изменено проектное решение, что привело к изменению объемов работ с последующей корректировкой проектно-сметной документации». А журналистам начальник управления ЖКХ Ярослав Куц пояснил, что общая стоимость работ по реконструкции площади не изменилась.

«В связи с тем, что была заменена гранитная брусчатка на клинкерную, цементную подушку под гранит заменили гранитным отсевом, поэтому возникла корректировка проекта. Основной договор уменьшен на соответствующую сумму и на эту же сумму увеличен. Общая стоимость проекта не изменилась, она как была, если я не ошибаюсь, 56 миллионов, так она и осталась», - прокомментировал Куц.

Как сообщал УНИАН, черниговские историки в начале реконструкции Красной площади выразили обеспокоенность по поводу рисков потери единственной клинкерной площади в Чернигове.