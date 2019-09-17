Кличко ожидает, что в 2019 году Киев посетят 4 миллиона туристов
13:17, 17 сентября 2019Новости туризма
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Мэр напомнил, что в 2015 году столицу посетил миллион туристов.
Иллюстрация / REUTERS
Власти столицы ожидают, что в 2019 году Киев посетят 4 миллиона туристов, что на треть превысит прошлогодний показатель.
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Об этом на открытии форума Invest in Kyiv заявил мэр столицы Виталий Кличко.
"В 2015 году наш город посетил один миллион туристов, в прошлом году - три миллиона, а в этом году мы ожидаем четыре миллиона туристов", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по данным Киевской городской государственной администрации, за первое полугодие текущего года Киев посетили почти 900 тысяч иностранных туристов.
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