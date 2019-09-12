После двухнедельного перерыва аэропорт "Киев" снова принимает пассажиров (видео)

На время работ рейсы из аэропорта переносили в Борисполь.

Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского, который закрывался на ремонт взлетно-посадочной полосы до четверга, 12 сентября, снова принимает пассажиров.

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Об этом идет речь в сюжете ТСН.

На время работ рейсы из аэропорта переносили в Борисполь. Но сегодня в Жулянах снова начнут принимать пассажиров. Поэтому путешественникам стоит на это взвесить и внимательно проверить место отправления самолета.

Первый рейс из Жулян стартует в 15:00.