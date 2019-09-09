Пилоты British Airways начали 48-часовой глобальный страйк: отменены около 1500 рейсов

Они хотят повышения зарплат.

Пилоты British Airways в понедельник, 9 сентября, начинают беспрецедентную 48-часовую забастовку. Более 1500 рейсов британского перевозчика будут отменены в понедельник и вторник.

Об этом пишет Deutsche Welle.

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Забастовка может нарушить планы тысяч путешественников. Сообщается, что третьим днем забастовки станет 27 сентября. Ассоциация пилотов британских авиалиний (BALPA) заявила, что авиакомпания должна делиться своими доходами с пилотами. Те должны были мириться со значительными сокращениями зарплат, когда BA переживала экономически трудные времена. Сейчас, когда компания прибыльна, она должна соответственно повысить заработную плату своим пилотам, отмечают в профсоюзе.

"Забастовка будет стоить компании значительно больше, чем инвестиция ради того, чтобы урегулировать вопрос", - заявил генеральный секретарь BALPA Брайан Страттон, призвав стороны вернуться за стол переговоров для урегулирования спора.

British Airways в свою очередь отмечает, что их предложение относительно зарплаты справедливое, а акция пилотов - неоправданная. Представитель авиаперевозчика также выразил готовность к переговорам с профсоюзом. По подсчетам BALPA, двухдневная акция будет стоить перевозчику 44,5 миллиона евро на день.

Последствия забастовки пилотов будут ощущаться еще несколько дней. Британское издание The Guardian пишет, что забастовка нарушит планы более 300 тысяч пассажиров. Утром в понедельник в British Airways заявили, что вынуждены были в этот день отменить почти все свои внутренние рейсы.

Напомним, в августе британская авиакомпания British Airways отменила более сотни рейсов из-за сбоя в системе.