Для посетителей Чернобыльской зоны утвердили 21 маршрут: среди них – водные и воздушные

С марта этого года количество туристов в зону отчуждения начала стремительно расти.

Для посетителей Чернобыльской зоны отчуждения утвержден 21 маршрут, среди которых 13 наземных, 5 водных и 3 воздушные.

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Об этом сообщает на своей странице в Facebook Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, ссылаясь на соответствующий указ от 30 августа 2019 г.

Как отмечается, в этом году специалистами зоны отчуждения были разработаны новые водные маршруты на выполнение указа президента «О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы».

«Основная задача, которая стоит перед нами – безопасность каждого посетителя, который пересекает границы зоны отчуждения. Количество посетителей зоны отчуждения значительно ежегодно растет, как и интерес к теме Чернобыля в целом. Чтобы обеспечить потребность посетителей в интересной и правдивой информации, мы поддерживаем развитие новых форм посещения, которые позволяют нам качественно коммуницировать с туристами», - прокомментировал председатель ГАЗО Виталий Петрук.

Согласно сообщению, в этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения – более 74 тыс. туристов за 8 месяцев. Только за август 2019 г. зону посетило более 14 тыс. лиц. Таким образом, с начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещало менее 3 тыс. людей в месяц, а начиная с марта количество туристов начало стремительно расти. «Старт полноценной работы водных и воздушных маршрутов станет возможным после завершения обустройства контрольно-пропускных пунктов», - отметили в ГАЗО.