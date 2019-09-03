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В Париже украли граффити таинственного художника Бэнкси (фото)

16:43, 03 сентября 2019
Новости туризма
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В Париже украли граффити Бэнкси / фото twitter.com/cathpoull

Изображение крысы было вырезано из биллборда возле Центра Помпиду в ночь с воскресенья на понедельник, сообщает LCI.

Полиция 4-го округа Парижа начала расследования инцидента, в том числе изучаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после того, как ее купили за миллион фунтов на аукционе Sotheby's в Лондоне.

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Теги: #Бэнкси