В средневековом Збаражском замке устроили ночную экскурсию: гостей развлекали пытками и призраками (видео)
10:13, 27 августа 2019Новости туризма
58 0
В комнате пыток посетителям рассказывали, что средневековая инквизиция особенно не любила красивых женщин.
В подземельях Збаражского замка пытали людей / ТСН
Збаражский замок в Тернопольской области временно «вернулся в прошлое» – его посетителям устроили игровую ночную экскурсию.
Читайте такжеНа Баллы решили, как будут поступать с некультурными туристами
Как говорится в сюжете ТСН, гостей пугали привидениями, пытками инквизиции и штурмом крепости с грохотом пушек.
В комнате пыток гостям рассказывали, что инквизиция особенно не любила красивых женщин. Немало орудий для пыток предназначались именно для издевательств над ними.
Тех, кто «выжил» после пыток пригласили на танцы в большом зале замка. Экскурсоводы предупредили – расслабляться не стоит даже во время танца, потому что среди покоев ходит она – призрак невесты.
Ранее была названа самая жуткая туристическая достопримечательность в мире.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter