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В средневековом Збаражском замке устроили ночную экскурсию: гостей развлекали пытками и призраками (видео)

10:13, 27 августа 2019
Новости туризма
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В подземельях Збаражского замка пытали людей / ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, гостей пугали привидениями, пытками инквизиции и штурмом крепости с грохотом пушек.

В комнате пыток гостям рассказывали, что инквизиция особенно не любила красивых женщин. Немало орудий для пыток предназначались именно для издевательств над ними.

Тех, кто «выжил» после пыток пригласили на танцы в большом зале замка. Экскурсоводы предупредили – расслабляться не стоит даже во время танца, потому что среди покоев ходит она – призрак невесты.

Ранее была названа самая жуткая туристическая достопримечательность в мире.

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Теги: #Тернопольская область#замок