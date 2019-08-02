Forbes о «черном» туризме: В Чернобыль можно съездить и без унижения жертв

Издание составило список советов, что стоит и не стоит делать во время посещений мест со страшной историей.

Так называемый «черный» туризм на подъеме после того, как телеканал HBO показал сериал «Чернобыль». Для одних посещение мест памяти дает лучшее понимание катастроф, масштабы которых выходят за пределы воображения. Для других это способ прикоснуться к истории, о которой они только читали в книгах или видели по телевизору. В большинстве случаев такой туризм спровоцирован нездоровой любознательностью: что люди могут сделать с другими или как технология, вырвавшись из-под контроля, может разрушить человеческие жизни.

Все эти причины вполне допустимы. Однако, поскольку мы живем во времена, когда принято всем делиться в социальных сетях, существует реальный риск стать «черным туристом» в абсолютно неприемлемый способ, — пишет Forbes.

Читайте такжеГолая попа в Чернобыле: автор сериала о ЧАЭС просит Instagram-блогеров не делать отвратительные фото в Припяти

Посещая бывший концлагерь «Аушвиц», мемориал геноцида в Руанде, Поля смерти в Камбодже, Роббенайленд в ПАР или мемориал 11 сентября в Нью-Йорке, стоит придерживаться определенных правил, чтобы проявить уважение к тем, кто потерял жизнь в ходе трагических событий.

Первое правило – фотографировать можно только в целях образования. Вполне понятно, что хочется сделать несколько снимков на память. Однако, фотографируя, стоит проявить уважение к трагедии, которая произошла в конкретном месте. Кроме того, снимок должен нести в себе историю, которая произошла.

В Twitter музей «Аушвиц-Биркенау» распространил несколько снимков, на которых люди балансируют на рельсах вблизи бывшего концлагеря. Музей призвал посетителей не делать так и проявить уважение к памяти жертв Холокоста.

«Когда вы приезжаете в музей «Аушвиц», помните, что вы в месте, где более миллиона людей были убиты. Есть лучшие места для того, чтобы учиться балансировать на рельсах, чем то, которое символизирует выселение сотен тысяч людей в пункт их смерти», - отметили в музее.

Читайте такжеDie Welt: Спецслужбы ГДР защищали убийц концлагеря в Освенциме

Второе правило – никаких селфи. Снимать самих себя стало уже привычкой многих людей сегодня. Но в местах, где произошли трагические события, лучше попробовать воздержаться от этого.

«Не делайте селфи или счастливые семейные фото ни в одном трагическом месте. Проявите уважение», - призвал туристический гуру Джон ДиСкала.

«Побывав в «Аушвице» девять лет назад, я была удивлена, сколько людей делали селфи. Повсеместно были те, кто делал фото с жестом мира, улыбкой или даже групповые фото возле стены, где происходили убийства. Я даже не доставала свою камеру, пока была там. Мне казалось, что делать фото там было бы пренебрежением. Точно не стоит делать селфи. Но проявите уважение к тому, что произошло в таких местах, документируйте и рассказывайте историю», - посоветовала писательница Диана Эдельман.

Третье правило говорит, что следует быть эмоционально готовым посещать места со страшной историей. Ведь прикосновение к страшному прошлому может вызвать резкую реакцию: от ярости до глубокой печали. И хоть никто не сможет сказать наверняка, как отреагирует каждый лично, стоит быть готовым к широкому спектру эмоций.

Читайте такжеWashington Post: Сериал о Чернобыле вызвал наплыв любознательных туристов в Литву

И на всякий случай лучше взять с собой платочки. Это четвертое правило. Писательница из Ванкувера Джоанна Рид побывала на Полях смерти в Камбодже. Она особенно настаивает на этом совете.

«Возьмите платочки. Слезы вам почти гарантированы. Посещение Choeung Ek вблизи Пномпеня было страшной, но необходимой частью понимания Камбоджи. Если мы не выносим урок из черных страниц прошлого, мы обречены повторить их. Поля смерти – это красивое зеленое место с деревьями и пагодой. Только приблизившись можно увидеть черепа, спертые на колонны, доказательство массовых захоронений просто у вас под ногами. Специальные таблички объясняют, каким был геноцид, совершенный красными кхмерами здесь и на других полях смерти в стране», - вспомнила она.

Пятый совет – в местах, где произошло что-то страшное, стоит заниматься самообразованием. Издание советует читать книги, смотреть документальные фильмы об этих местах, говорить с людьми, которые уже там были, и ставить гидам умные вопросы, чтобы лучше понять, что произошло.

Очередное правило – лучше отдать предпочтение местному гиду. После показа «Чернобыля» пустынный город Припять в Украине стал популярным направлением. Компания Intrepid Travel сообщила о росте спроса на поездки в Украину, Молдову и Румынию на 131%. Посещая Чернобыль, почти невозможно попасть туда без местного гида.

Читайте такжеWashington Post: Геополитические последствия Чернобыля ощутимы на войне в Украине

«Мы рекомендуем отдать предпочтение местным экспертам, какое бы место вы не посещали. Но особенно это касается мест исторического значения, тем более, если там произошла трагедия. Местный гид расскажет все, что нужно знать о направлении, при этом предоставляя надлежащие инструменты и подготовит вас к визиту», - сказал представитель Intrepid Travel Стив Миллингтон.

Последнее правило – нельзя брать что-то «на память». Бриенна Уилсон, которая пишет о туризме для Forbes, недавно побывала в Чернобыле, куда поехала из Киева.

«Для меня это было место, которое казалось опасным и, как бы странно это не звучало, увлекательным для путешествия. Потому что нет ничего удивительного в том, что там произошло. Все как раз наоборот. И пребывание в Чернобыле дает более широкую точку зрения. Начинаешь понимать масштабы катастрофы и то, какое количество людей пострадало в те времена», - описала она свой опыт в Чернобыле.

«Поскольку вещи лежат на земле везде, у туристов появляется соблазн взять с собой «сувенир» или прикоснуться к чему-то. Но поскольку все вокруг буквально заражено радиацией, не надо быть таким человеком. Так же как и не стоит быть тем, кто не слушается правил, которые требуют носить брюки и вещи с длинным рукавом. Не стоит рисковать своим здоровьем и защитой в Чернобыле ради одного удачного фото для Instagram», - пояснила Уилсон.