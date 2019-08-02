На пляже Сардинии вернули десять тонн песка, украденного туристами

В мае пляжи Сардинии начали патрулировать офицеры и был введен штраф за нарушение вывоза песка - от 300 до 5 тысяч евро.

На пляжи Сардинии был возвращен песок, украденного туристами.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на telegraph.co.uk.

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"Несколько месяцев назад нам поступил звонок из аэропорта Ольбии. Нам сказали, что на их складе лежат камни, ракушки и ёмкости с песком – всё то, что на протяжении многих лет находили в чемоданах людей, покидавших остров. Проблема возникла, когда нам сообщили об объёме изъятых материалов – 10 тонн. Большинство заполняют песком поллитровые бутылки и не обращают внимания на тот вред, который наносится окружающей среде", – рассказал директор охраняемой морской зоны Таволара Аугусто Навоне, как говорится в сообщении.

Часть песка отправили на пляж Порто Сан Паоло и часть камней – на остров Таволара. Такое количество конфискованного материала даёт наглядное представление о том, насколько широко распространилась привычка туристов вывозить песок с пляжей.

В настоящее время проводятся профилактические меры - в аэропорте Ольбии будут размещёны информационные стенды, предупреждающие туристов о том, что вывоз песка является преступлением.