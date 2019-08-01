Шри-Ланка отменила плату за визу для украинцев

Отныне получение визы по прибытию в аэропорт (на срок до 30 дней) будет бесплатным.

От 1 августа 2019 года правительство Шри-Ланки отменило оплату за визу для граждан 48 стран, среди них и для украинцев.

Как сообщает lowcostavia.com.ua, теперь получение визы по прибытию в аэропорт (на срок до 30 дней) будет бесплатным. Ранее украинцы вынуждены были платить за визу в аэропорту примерно $40.

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Оплату за визу отменили на следующие 6 месяцев, после чего правительство Шри-Ланки оценит эффективность этой программы.

Список 48 стран, для которых визу на Шри-Ланку будут выдавать бесплатно:

Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Китай, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Венгрия, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония.

Напомним, с 1 июля в Украине подорожало изготовление документов.