В Одесской области из-за боевых стрельб на два дня закроют часть популярных пляжей

Стрельбы будут проходить на этой неделе – с 7.00 среды до 23.00 четверга.

В Татарбунарском районе Одесской области из-за боевых стрельб для граждан на два дня закроют часть популярных пляжей.

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Как сообщили УНИАН в Татарбунарской РГА, в связи с проведением испытаний с боевыми стрельбами на пляжах, расположенных на побережье Черного моря, будет опасно находиться.

В частности, речь о береговой линии между популярными курортами – от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до поселка Лебедевка (включительно).

Стрельбы будут проходить с 7.00 среды, 24 июля, до 23.00 четверга, 25 июля.

Как отмечается, находится в данном месте потенциально опасно, поэтому граждан просят не находиться в указанном районе в обозначенные сроки.

Как сообщал УНИАН, в Одессе с 1 июля прошли украинско-американские военные учения «Си Бриз-2019».