МАУ с начала года увеличила пассажиропоток до 4 миллионов человек

За указанный период авиакомпания МАУ выполнила 30 тысяч рейсов.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" по итогам января-июня 2019 года перевезла более 3,8 миллиона пассажиров, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщила пресс-служба авиакомпании.

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Отмечается, что доля трансферных пассажиров на регулярных рейсах МАУ составила 49,3%.

За указанный период авиакомпания МАУ выполнила 30 тысяч рейсов, что на 0,2% меньше, чем в 2018 году.

В то же время коэффициент занятости пассажирских кресел вырос и достиг 79% по сравнению с 77% в предыдущем году.

Показатель пунктуальности отправления рейсов МАУ за первые 6 месяцев 2019 года составил 83% по сравнению с 77% в 2018 году.

Также, за отчетный период объемы перевозок грузов и почты рейсами МАУ достигли 11 тысяч тонн, что на 6% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Как сообщал УНИАН, МАУ в 2018 году увеличила пассажиропоток на 15% - до 8 миллионов пассажиров.

Со дня запуска первого рейса, который состоялся 25 лет назад, МАУ перевезла более 42 миллиона пассажиров и выполнила около 400 тысяч рейсов.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Авиакомпания соединяет Украину более чем с 50-ю городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тысячи городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Сегодня парк МАУ насчитывает 41 самолет различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка МАУ составляет 11,6 лет. Базовым аэропортом является Международный аэропорт "Борисполь" (KBP).