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В Киеве установили "Железный трон Востока", изготовленный из обломков снарядов (фото)

16:45, 25 июня 2019
Новости туризма
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"Железный трон Востока", изготовленный участниками АТО у Донецкого аэропорта из обломков снарядов и военной техники, установили в центре Киева.

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Создан он с "обломков войны" запорожскими волонтерами и бойцами, и был выставлен на продажу в 2016 году.

Средства, вырученные от продажи трона, должны были пойти на помощь украинской армии.

Как сообщал УНИАН, в мае в Киеве установили стеклянный мост.

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Теги: #Киев#АТО#Донбасс