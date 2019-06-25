В Киеве установили "Железный трон Востока", изготовленный из обломков снарядов (фото)
16:45, 25 июня 2019Новости туризма
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Создан он с "обломков войны" запорожскими волонтерами и бойцами, и был выставлен на продажу в 2016 году.
"Железный трон Востока", изготовленный участниками АТО у Донецкого аэропорта из обломков снарядов и военной техники, установили в центре Киева.
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Создан он с "обломков войны" запорожскими волонтерами и бойцами, и был выставлен на продажу в 2016 году.
Средства, вырученные от продажи трона, должны были пойти на помощь украинской армии.
Как сообщал УНИАН, в мае в Киеве установили стеклянный мост.
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