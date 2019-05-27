Появились фото треснувшего "стеклянного" моста в Киеве

Позже установили, что стеклянная секция повреждена не полностью: трещинами пошел верхний стекло-пленочный слой, который не сложно заменить.

Мэр Киева открыл в столице новую достопримечательность — пешеходно-велосипедный мост, который соединяет Крещатый парк и Владимирскую горку. Однако на следующий день после открытия стеклянный пол постройки кто-то повредил и он частично пошел трещинами.

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Предварительно, стеклянную секцию в полу повредили выстрелом снизу. Мэр Киева Виталий Кличко лично прибыл на мост, чтобы оценить ущерб и проверить состояние треснувшего участка. "Информатор" показал, как треснувший мост выглядит с высоты птичьего полета.

Заметив трещину, людей вывели с моста. Однако буквально через час посетителей запустили обратно, оградив движение на поврежденном участке. Позже установили, что стеклянная секция повреждена не полностью: трещинами пошел верхний стекло-пленочный слой, который не сложно заменить.

Виталий Кличко отметил, что уже сегодня, 27 мая, повреждения в стеклянном полу планируют устранить. Также он призвал всех жителей Киева следить за порядком и не заниматься вандализмом.