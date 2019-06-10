Больше не черное: море в Одессе внезапно позеленело (фото, видео)
13:48, 10 июня 2019Экология
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Море зацвело от водорослей из-за обильных дождей и жары.
Черное море зазеленело: необычный цвет воды напугал туристов
Черное море зазеленело, необычный цвет напугал туристов, которые приехали отдыхать.
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Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна, говорится в сюжете ТСН.
Волны, которые нагнало ветром, окрасили в зеленый цвет на пляже и самих отдыхающих. В местной экоинспекции заявили, что отобранные пробы показали повышение уровня закисших веществ. Другими словами, море зацвело от водорослей из-за обильных дождей и жары.
Купание в такой воде, по словам специалистов, не навредит, если ее не пить и не погружаться с головой.
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