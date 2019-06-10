Больше не черное: море в Одессе внезапно позеленело (фото, видео)

Море зацвело от водорослей из-за обильных дождей и жары.

Черное море зазеленело, необычный цвет напугал туристов, которые приехали отдыхать.

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Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна, говорится в сюжете ТСН.

Волны, которые нагнало ветром, окрасили в зеленый цвет на пляже и самих отдыхающих. В местной экоинспекции заявили, что отобранные пробы показали повышение уровня закисших веществ. Другими словами, море зацвело от водорослей из-за обильных дождей и жары.

Купание в такой воде, по словам специалистов, не навредит, если ее не пить и не погружаться с головой.

Ранее ученые нашли в Средиземном море новый остров из пластикового мусора.