Украинский лоукостер SkyUp начал раннюю продажу билетов на зимний период

Цены на внутренние авиаперевозки от SkyUp стартуют от 496 гривень, на зарубежные - от 1003 гривень.

Украинский лоукостер SkyUp начал раннюю продажа билетов на зимний период.

Об этом сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook.

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Согласно с сообщением, в зимний период 2018-2019 SkyUp будет продолжать летать по уже знакомым маршрутам:

✈️Киев – Батуми (Грузия) – с 31.10.19 каждый четверг и воскресенье. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1 320* грн.

✈️Киев – Тбилиси (Грузия) – с 27.10.19 ежедневно. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1 506* грн.

✈️Киев – Ереван (Армения) – с 27.10.19 по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1 506* грн

✈️Киев – Ларнака (Кипр) – с 27.10.19 по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1 400* грн.

✈️Киев – Неаполь (Италия) – с 27.10.19 по вторникам и пятницам. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1 506* грн.

✈️Киев – Аликанте (Испания) – с 27.10.19 по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1 453* грн.

✈️Киев – Барселона (Испания) – с 27.10.19 по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1 320* грн.

✈️Киев – Ницца (Франция) – с 27.10.19 средам и субботам. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1 558* грн.

✈️Киев – Попрад (Словакия) – с 26.12.19 каждый четверг и воскресенье. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1 003* грн.

Также в авиакомпании напомнили о запуске нового маршрута SkyUp - из Киева во Львов:

✈️Киев – Львов (Украина) – с 27.10.19 по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в один конец без багажа — от 502* грн.

✈️Львов – Киев (Украина) – с 27.10.19 понедельникам и пятницам. Стоимость билета в один конец без багажа — от 496* грн.

Вместе с тем в сообщении отмечается, что такая стоимость билетов актуальна на момент публикации, т.е. на дневное время 18 июня 2019 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а основателем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.