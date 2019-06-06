Из-за новых санкций круизные лайнеры из США больше не будут плавать на Кубу (видео)

Из порта Гаваны в США отправился последний борт.

Из-за введенных новых санкций американские круизные лайнеры больше не будут плавать на Кубу. Из порта Гаваны до Соединенных Штатов Америки отправился последний борт "Императрица морей".

Как сообщает ТСН, пассажиры признаются, что не знали о новом запрете.

Круизы – самый популярный способ путешествий на Кубу для американцев. За последние 4 месяца на острове побывали 250 тысяч туристов из США.

Ограничение касается как больших, так и маленьких кораблей, а также частных самолетов.

В Минфине Штатов говорят: санкции ввели, так как Гавана подрывает демократические процессы, в частности поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп не поддерживает курс на улучшение отношений с Кубой, который взял его предшественник Барак Обама.

Как сообщал УНИАН, с 5 июня вступили в силу новые американские санкции против Кубы. США ввели запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях. Кроме этого, больше не будут выдаваться лицензии на экспорт на остров частных самолетов и пассажирских судов.