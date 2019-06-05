США ужесточили санкции против Кубы

Новые ограничительные меры вступают в силу 5 июня.

США ввели запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях. Кроме этого, больше не будут выдаваться лицензии на экспорт на остров частных самолетов и пассажирских судов.

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Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Отмечается, что новые меры вступают в силу 5 июня.

"Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, усиливая позиции коммунистов в регионе и поддерживая противников США в таких местах, как Венесуэла и Никарагуа, разжигая нестабильность, подрывая верховенство права и подавляя демократические процессы", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Он подчеркнул, что новые меры направлены на то, чтобы "не дать долларам США попасть в руки армии, разведки и спецслужб Кубы".