Каппадокия и Таймс-Сквер: ТОП-10 мест мира, которые чаще всего фотографируют туристы (видео)

В десятку попали известные здания, скалы, площади, башни.

Сервис поиска авиабилетов и отелей Skyscanner составил рейтинг наиболее фотографируемых мест в мире. Для этого эксперты сервиса опросили тысячу путешественников.

На первом месте оказался главный символ Франции и Парижа – Эйфелева башня. 18% туристов назвали эту памятку маст-хевом в Instagram путешественника. Второе место заняла Каппадокия – скалистая местность в Турции (15% опрошенных). Здесь проходит один из самых известных фестивалей воздушных шаров в мире.

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На третьей позиции разместился римский Колизей. 13% туристов считают амфитеатр Древнего Рима популярным местом для фото. Четвертую строчку, как не странно, заняла Красная площадь, 12% респондентов отдали ей предпочтение.

На пятом месте оказалась самая яркая площадь Нью-Йорка – Таймс-Сквер. На шестом – причудливый Парк Гуэль в Барселоне, построенный архитектором Гауди. На седьмой позиции путешественники разместили высочайшее здание мира Бурдж-Халифу в Дубае.

Далее в рейтинге – живописная бухта Халонг на северо-востоке Вьетнама. Девятым в списке мест, которые больше всего фотографируют, стал Тауэрский мост в Лондоне. Замыкает десятку самых фотогеничных пик Виктория – наивысшая точка острова Гонконг. Большую популярность этого места признали 4% туристов.