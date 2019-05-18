KyivNotKiev: два аэропорты Турции начали правильно писать название украинской столицы

С октября 2018 года в МИД запустили онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается приобщиться к коррекции в иностранном написании правописания города Киев.

Два аэропорты Турции присоединились к кампании с корректного написания латиницей названия украинской столицы.

Как сообщил на странице в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига, инициативу поддержали аэропорта Анкары и Анталии.

«Еще два аэропорта Турции, в Анкаре и Анталии, присоединились к кампании #CorrectUA и отныне #KyivNotKiev», – сообщил посол.

Как сообщал УНИАН, с октября 2018 года в МИД запустили онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается приобщиться к коррекции в иностранном написании правописания города Киев.

В начале марта Вильнюсский международный аэропорт начал использовать написание названий Киева и Львова согласно украинского произношения (Kyiv и Lviv).

Также название столицы Украины теперь пишут согласно украинского произношения на информационных табло в аэропортах в Брюсселе, Риге, Бейруте, Стамбуле, Даламане (Турция) Бухаресте, Тбилиси, Батуми, Торонто, Тель-Авиве, Барселоне, Манчестере, а также в крупнейшем датском аэропорта в городе Биллунн и др.