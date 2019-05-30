В Таиланде власти разрешили туристам употреблять марихуану

Инициатором выступил местный Минздрав, который издал два постановления, касающиеся, в частности, утверждения формул традиционных лекарственных средств, содержащих марихуану.

Туристам в Таиланде разрешили допуск к мариухане «в медицинских целях» - это следует из положений, связанных с производством, хранением и использованием каннабиса в медицинских целях, которые на днях одобрило правительство Таиланда.

Читайте такжеВ Таиланде пляж из фильма с Ди Каприо закроют от туристов на пять лет

Инициатором, согласно публикации в The Nation, выступил местный Минздрав, который издал два постановления, касающиеся, в частности, утверждения формул традиционных лекарственных средств, содержащих марихуану, пишет tourprom.

Согласно этим нормативным актам, каннабис можно использовать в медицинских и научных целях, а также в исследованиях наркотиков. Однако производство подобных лекарств должно проводиться в «особых случаях». Также согласно им продукты из марихуаны могут экспортироваться, и, наконец, доступ к медицинской марихуане могут иметь путешествующие по стране иностранные туристы.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в Швейцарии могут легализовать продажу марихуаны.