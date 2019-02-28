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В Швейцарии могут легализовать продажу марихуаны

18:53, 28 февраля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как отмечается, около 200 тысяч человек в стране при населении в восемь миллионов употребляют марихуану в реакционных целях, несмотря на запрет. В результате этого процветает черный рынок. Об этом сообщает AP.

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В правительстве предложили запустить жестко регламентируемые пилотные проекты по изучению преимуществ и недостатков продажи марихуаны на максимальный срок до 10 лет. Полученные результаты затем будут проанализированы.

Подчеркивается, что любая либерализация в этом вопросе, однако, может быть воплощена в жизнь только в отдаленном будущем.

Ранее сообщалось, что в Мексике могут легализовать марихуану.

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Теги: #Швейцария#легализация марихуаны