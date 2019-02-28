В Швейцарии могут легализовать продажу марихуаны
18:53, 28 февраля 2019Мир
30 0
Около 200 тысяч человек в стране при населении в восемь миллионов употребляют марихуану в реакционных целях, несмотря на запрет.
Иллюстрация / REUTERS
В швейцарском правительстве обсуждается возможность проведения исследований по легализации продажи марихуаны.
Как отмечается, около 200 тысяч человек в стране при населении в восемь миллионов употребляют марихуану в реакционных целях, несмотря на запрет. В результате этого процветает черный рынок. Об этом сообщает AP.
Читайте такжеВОЗ советует изменить статус марихуаны в международной классификации
В правительстве предложили запустить жестко регламентируемые пилотные проекты по изучению преимуществ и недостатков продажи марихуаны на максимальный срок до 10 лет. Полученные результаты затем будут проанализированы.
Подчеркивается, что любая либерализация в этом вопросе, однако, может быть воплощена в жизнь только в отдаленном будущем.
Ранее сообщалось, что в Мексике могут легализовать марихуану.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter